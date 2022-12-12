Торощин Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торощин Андрей
Мать: Торощина ?
Бракосочетание
1980
Жена: Торощина Ираида Петровна
Биртяевский с.совет Котельничский р-он.Кировская обл.
Рождение ребёнка
11.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Торощина Ираида Петровна
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Развод
Неизвестно
Жена: Торощина Ираида Петровна
Смерть
Неизвестно