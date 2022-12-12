Торощин Анатолий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торощин Анатолий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торощин Андрей

Мать: Торощина ?

Бракосочетание
1980

Жена: Торощина Ираида Петровна

Биртяевский с.совет Котельничский р-он.Кировская обл.
Рождение ребёнка
11.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торощина Ираида Петровна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Развод
Неизвестно

Жена: Торощина Ираида Петровна

Смерть
Неизвестно
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