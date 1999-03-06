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Сунцова Фёкла Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1926

Дочь: Погудина Анастасия Ермолаевна

Отец ребёнка: Сунцов Ермалай Афонасьевич

Меркуши, Буйский р-он
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Любовь Ермалаевна

Отец ребёнка: Сунцов Ермалай Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунцова Иван Ермалаевич

Отец ребёнка: Сунцов Ермалай Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рублёва Аполинария Ермалаевна

Отец ребёнка: Сунцов Ермалай Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Ермалаевна

Отец ребёнка: Сунцов Ермалай Афонасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунцов Ермалай Афонасьевич

Смерть
12.05.1973
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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