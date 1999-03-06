Сунцова Фёкла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.05.1973
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1926
Дочь: Погудина Анастасия Ермолаевна
Отец ребёнка: Сунцов Ермалай Афонасьевич
Меркуши, Буйский р-он
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Любовь Ермалаевна
Отец ребёнка: Сунцов Ермалай Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сунцов Ермалай Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рублёва Аполинария Ермалаевна
Отец ребёнка: Сунцов Ермалай Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Ермалаевна
Отец ребёнка: Сунцов Ермалай Афонасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1973
Причина смерти: Естественная смерть/старость