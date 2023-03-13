Цыгановъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгановъ Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

11.09.1851

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Цыгановъ Ферапонтъ

Мать: Цыганова Авдотья

Бракосочетание
02.02.1802

Жена: Цыганова Салманида

Рождение ребёнка
17.01.1804

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Цыганова Салманида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1805

Сын: Цыгановъ Алексей

Мать ребёнка: Цыганова Салманида

Рождение ребёнка
26.08.1810

Дочь: Демидова Наталія

Мать ребёнка: Цыганова Салманида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1813
Военная служба
1813
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Бурзянцева Анна

Мать ребёнка: Цыганова Салманида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Цыганова Салманида

Смерть
11.09.1851
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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