Цыгановъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти11.09.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Цыгановъ Ферапонтъ
Мать: Цыганова Авдотья
Бракосочетание
02.02.1802
Жена: Цыганова Салманида
Рождение ребёнка
17.01.1804
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Цыганова Салманида
Рождение ребёнка
12.02.1805
Сын: Цыгановъ Алексей
Мать ребёнка: Цыганова Салманида
Рождение ребёнка
26.08.1810
Дочь: Демидова Наталія
Мать ребёнка: Цыганова Салманида
Военная служба
1813
Военная служба
1813
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Бурзянцева Анна
Мать ребёнка: Цыганова Салманида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Цыганова Салманида
Смерть
11.09.1851