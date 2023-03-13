Цыгановъ Ферапонтъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыгановъ Ферапонтъ

Цыгановъ Ферапонтъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Цыгановъ Иванъ

Мать: Цыганова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Катанова Лукерья

Мать ребёнка: Цыганова Авдотья

Рождение ребёнка
1780

Сын: Цыгановъ Григорий

Мать ребёнка: Цыганова Авдотья

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Бахарева, Цыганова Анисья

Мать ребёнка: Цыганова Авдотья

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Беспалова Аксинья

Мать ребёнка: Цыганова Авдотья

Рождение ребёнка
22.06.1800

Дочь: Щипакина Акулина

Мать ребёнка: Цыганова Марфа

Рождение ребёнка
03.11.1802

Сын: Цыгановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Цыганова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Марфа

Смерть
1827
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close