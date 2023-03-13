Цыгановъ Ферапонтъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Цыгановъ Иванъ
Мать: Цыганова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Катанова Лукерья
Мать ребёнка: Цыганова Авдотья
Рождение ребёнка
1780
Сын: Цыгановъ Григорий
Мать ребёнка: Цыганова Авдотья
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Бахарева, Цыганова Анисья
Мать ребёнка: Цыганова Авдотья
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Беспалова Аксинья
Мать ребёнка: Цыганова Авдотья
Рождение ребёнка
22.06.1800
Дочь: Щипакина Акулина
Мать ребёнка: Цыганова Марфа
Рождение ребёнка
03.11.1802
Сын: Цыгановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Цыганова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыганова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыганова Марфа
Смерть
1827
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан