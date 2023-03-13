Цыганова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганова Авдотья

Цыганова Авдотья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Катанова Лукерья

Отец ребёнка: Цыгановъ Ферапонтъ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Цыгановъ Григорий

Отец ребёнка: Цыгановъ Ферапонтъ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Бахарева, Цыганова Анисья

Отец ребёнка: Цыгановъ Ферапонтъ

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Беспалова Аксинья

Отец ребёнка: Цыгановъ Ферапонтъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгановъ Ферапонтъ

Смерть
1793
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close