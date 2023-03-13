Цыганова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1793
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Катанова Лукерья
Отец ребёнка: Цыгановъ Ферапонтъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Цыгановъ Григорий
Отец ребёнка: Цыгановъ Ферапонтъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Бахарева, Цыганова Анисья
Отец ребёнка: Цыгановъ Ферапонтъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Беспалова Аксинья
Отец ребёнка: Цыгановъ Ферапонтъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыгановъ Ферапонтъ
Смерть
1793