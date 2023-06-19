Цыганова Дарья Иванова
Место рождения
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Цыгановъ Григорий
Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Цыгановъ Власъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Цыгановъ Ферапонтъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Цыгановъ Нестеръ
Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыгановъ Иванъ