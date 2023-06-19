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Цыганова Дарья Иванова

Место рождения

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксёново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Цыгановъ Григорий

Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Цыгановъ Власъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ

Рождение ребёнка
1758

Сын: Цыгановъ Ферапонтъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Цыгановъ Нестеръ

Отец ребёнка: Цыгановъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгановъ Иванъ