(Цыганова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цыганова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыгановъ Григорий

Мать: Цыганова Салманида

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