Демидова (Цыганова) Наталія
Место рождения
Дата рождения26.08.1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1810
Отец: Цыгановъ Григорий
Мать: Цыганова Салманида
Рождение ребёнка
29.04.1834
Дочь: Коткова Ирина
Отец ребёнка: Демидовъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.01.1836
Дочь: Аполлинарія
Отец ребёнка: Демидовъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.11.1837
Сын: Демидовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Демидовъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.08.1839
Сын: Демидовъ Андрей
Отец ребёнка: Демидовъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.09.1841
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Демидовъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1843
Дочь: Лукія
Отец ребёнка: Демидовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демидовъ Иванъ