Демидова (Цыганова) Наталія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Цыганова) Наталія

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.08.1810

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1810

Отец: Цыгановъ Григорий

Мать: Цыганова Салманида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1834

Дочь: Коткова Ирина

Отец ребёнка: Демидовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1836

Дочь: Аполлинарія

Отец ребёнка: Демидовъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.11.1837

Сын: Демидовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Демидовъ Иванъ

Рождение ребёнка
16.08.1839

Сын: Демидовъ Андрей

Отец ребёнка: Демидовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1841

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Демидовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1843

Дочь: Лукія

Отец ребёнка: Демидовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидовъ Иванъ

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