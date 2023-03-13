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(Демидова) Аполлинарія
(Демидова) Аполлинарія
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1836
Пол
Женский
Отец
Демидовъ Иванъ
1816 г.р.
Мать
Демидова (Цыганова) Наталія
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1836
Отец:
Демидовъ Иванъ
Мать:
Демидова Наталія
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