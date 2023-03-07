Коткова (Демидова) Ирина
Место рождения
Дата рождения29.04.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1834
Отец: Демидовъ Иванъ
Мать: Демидова Наталія
Бракосочетание
24.01.1858
Муж: Котковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
06.03.1859
Дочь: Коткова Евдокия
Отец ребёнка: Котковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
19.07.1860
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Котковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
13.10.1862
Сын: Котковъ Гервасий
Отец ребёнка: Котковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
16.06.1868
Сын: Котковъ Евсей
Отец ребёнка: Котковъ Герасимъ