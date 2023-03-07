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Коткова (Демидова) Ирина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.04.1834

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1834

Отец: Демидовъ Иванъ

Мать: Демидова Наталія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1858

Муж: Котковъ Герасимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1859

Дочь: Коткова Евдокия

Отец ребёнка: Котковъ Герасимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1860

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Котковъ Герасимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1862

Сын: Котковъ Гервасий

Отец ребёнка: Котковъ Герасимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1868

Сын: Котковъ Евсей

Отец ребёнка: Котковъ Герасимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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