Подосенова Ульяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Подосенов Петр Васильевич
Отец ребёнка: Подосенов Василий Петрович
Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1870
Дочь: (Подосенова) Акилина (Акулина) Васильевна
Отец ребёнка: Подосенов Василий Петрович
Погорелово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник вдова Марфа Филипповна, д. Легитова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Подосенов Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Подосенов Василий Петрович
Смерть
Неизвестно