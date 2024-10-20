Подосенова Ульяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосенова Ульяна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосенов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Подосенов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Подосенов Василий Петрович

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1870

Дочь: (Подосенова) Акилина (Акулина) Васильевна

Отец ребёнка: Подосенов Василий Петрович

Погорелово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник вдова Марфа Филипповна, д. Легитова
Рождение ребёнка
1876

Сын: Подосенов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Подосенов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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