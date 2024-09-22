Подосенов Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Подосенова) Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Подосенова Акулина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Подосенова) Марина Фёдоровна
Мать ребёнка: Подосенова Акулина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1898
Сын: Подосенов Федор Федорович
Мать ребёнка: Подосенова Акулина Александровна
Запись в Старо-Куножской Троицкой церкви
Рождение ребёнка
18.06.1899
Дочь: (Подосенова) Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Подосенова Акулина Александровна
Рождение ребёнка
19.02.1919
Дочь: (Подосенова) Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Подосенова Акулина Александровна
Заявил Фёдор Подосенов