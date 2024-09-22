Подосенов Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодосенов Фёдор Васильевич

Подосенов Фёдор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Подосенов Василий Петрович

Мать: Подосенова Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Подосенова) Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Подосенова Акулина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Подосенова) Марина Фёдоровна

Мать ребёнка: Подосенова Акулина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подосенова Акулина Александровна

Рождение ребёнка
20.02.1898

Сын: Подосенов Федор Федорович

Мать ребёнка: Подосенова Акулина Александровна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Запись в Старо-Куножской Троицкой церкви
Рождение ребёнка
18.06.1899

Дочь: (Подосенова) Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Подосенова Акулина Александровна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1919

Дочь: (Подосенова) Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Подосенова Акулина Александровна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Заявил Фёдор Подосенов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.