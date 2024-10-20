Подосенов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти19.02.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Подосенов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Подосенова Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
06.06.1870
Дочь: (Подосенова) Акилина (Акулина) Васильевна
Мать ребёнка: Подосенова Ульяна Филипповна
Погорелово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник вдова Марфа Филипповна, д. Легитова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Подосенов Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Подосенова Ульяна Филипповна
Смерть
19.02.1907