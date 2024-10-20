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Подосенов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

19.02.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подосенова Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Подосенов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Подосенова Ульяна Филипповна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1870

Дочь: (Подосенова) Акилина (Акулина) Васильевна

Мать ребёнка: Подосенова Ульяна Филипповна

Погорелово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник вдова Марфа Филипповна, д. Легитова
Рождение ребёнка
1876

Сын: Подосенов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Подосенова Ульяна Филипповна

Смерть
19.02.1907
Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд

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