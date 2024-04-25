(Подосенова) Акилина (Акулина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подосенова) Акилина (Акулина) Васильевна

Место рождения

Погорелово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.06.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1870

Отец: Подосенов Василий Петрович

Мать: Подосенова Ульяна Филипповна

Погорелово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник вдова Марфа Филипповна, д. Легитова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
09.11.1887

Муж: Вязников Георгий Алексеевич

Погорелово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Николай и Яков Егоровичи Вязниковы, крестьяне д. Погорелово По невесте: Андрей и Фёдор Матвеевичи Подосеновы, крестьяне д. Павлово
Смерть
Неизвестно

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