(Подосенова) Акилина (Акулина) Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1870
Воспреемник вдова Марфа Филипповна, д. Легитова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
09.11.1887
По жениху: Николай и Яков Егоровичи Вязниковы, крестьяне д. Погорелово По невесте: Андрей и Фёдор Матвеевичи Подосеновы, крестьяне д. Павлово
Смерть
Неизвестно