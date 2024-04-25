Вязников Георгий Алексеевич 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вязников Георгий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1887

Жена: (Подосенова) Акилина (Акулина) Васильевна

Погорелово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Николай и Яков Егоровичи Вязниковы, крестьяне д. Погорелово По невесте: Андрей и Фёдор Матвеевичи Подосеновы, крестьяне д. Павлово
Смерть
Неизвестно

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