Вязников Георгий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1887
Погорелово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Николай и Яков Егоровичи Вязниковы, крестьяне д. Погорелово По невесте: Андрей и Фёдор Матвеевичи Подосеновы, крестьяне д. Павлово
Смерть
Неизвестно