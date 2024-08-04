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Подосенов Петр Васильевич

Место рождения

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Подосенов Василий Петрович

Мать: Подосенова Ульяна Филипповна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
20.01.1886

Жена: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
По жениху: Дормидонт и Фёдор Мавеевичи Подосеновы, крестьяне д. Павлово По невесте: Яков и Илья Ивановичи Волковы, крестьяне д. Легитово
Рождение ребёнка
03.07.1887

Сын: Подосенов Степан Петрович

Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Василий Николаевич Волков, крестьянин д. Усадьбы
Рождение ребёнка
22.11.1888

Сын: Подосенов Николай Петрович

Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Василий Николаевич Волков, крестьянин д. Усадьба
Рождение ребёнка
21.06.1891

Сын: Подосенов Иван Петрович

Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Григорий Николаевич Волков, крестьянский сын д. Усадьба
Рождение ребёнка
09.10.1892

Сын: Подосенов Филипп Петрович

Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Фёдор Васильевич Подосенов, крестьянский сын д. Усадьба
Рождение ребёнка
01.06.1895

Сын: Подосенов Иван (Иоанн) Петрович

Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Петр Виссарионович Вязников, уволенный в запас армии
Рождение ребёнка
05.07.1896

Сын: Подосенов Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Сергей Николаевич Волков, крестьянин д. Усадьба
Рождение ребёнка
23.07.1897

Сын: Подосенов Макар (Макарий) Петрович

Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1899

Сын: Подосенов Лазарь Петрович

Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Сергей Николаевич Волков, крестьянский сын д. Усадьба
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1902

Дочь: Казунина (Подосенова) Вера Петровна

Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
15.06.1906

Дочь: (Подосенова) Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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