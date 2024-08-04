Подосенов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Подосенов Степан Петрович
Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна
Сын: Подосенов Николай Петрович
Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна
Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна
Сын: Подосенов Филипп Петрович
Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна
Сын: Подосенов Иван (Иоанн) Петрович
Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна
Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна
Сын: Подосенов Макар (Макарий) Петрович
Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна
Сын: Подосенов Лазарь Петрович
Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна
Дочь: Казунина (Подосенова) Вера Петровна
Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна
Дочь: (Подосенова) Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна