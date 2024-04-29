Подосенов Лазарь Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попельнюк Елизавета Лазаревна
Мать ребёнка: Подосенова Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Евдокия Лазаревна
Мать ребёнка: Подосенова Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безденежная Екатерина Лазаревна
Мать ребёнка: Подосенова Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосенов Александр Лазаревич
Мать ребёнка: Подосенова Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосенов Фёдор Лазаревич
Мать ребёнка: Подосенова Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосенов Макар Лазаревич
Мать ребёнка: Подосенова Татьяна Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно