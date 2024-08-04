Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодосенова (Волкова) Устинья Николаевна

Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна

Место рождения

Легитово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.10.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1865

Отец: Волков Николай Иванович

Мать: Волкова (Брюханова) Матрёна Петровна

Легитово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Мария Евгеньевна Беспутина, дочь приходского пономаря Евгения Беспутина
Бракосочетание
20.01.1886

Муж: Подосенов Петр Васильевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
По жениху: Дормидонт и Фёдор Мавеевичи Подосеновы, крестьяне д. Павлово По невесте: Яков и Илья Ивановичи Волковы, крестьяне д. Легитово
Рождение ребёнка
03.07.1887

Сын: Подосенов Степан Петрович

Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Василий Николаевич Волков, крестьянин д. Усадьбы
Рождение ребёнка
22.11.1888

Сын: Подосенов Николай Петрович

Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Василий Николаевич Волков, крестьянин д. Усадьба
Рождение ребёнка
21.06.1891

Сын: Подосенов Иван Петрович

Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Григорий Николаевич Волков, крестьянский сын д. Усадьба
Рождение ребёнка
09.10.1892

Сын: Подосенов Филипп Петрович

Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Фёдор Васильевич Подосенов, крестьянский сын д. Усадьба
Рождение ребёнка
01.06.1895

Сын: Подосенов Иван (Иоанн) Петрович

Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Петр Виссарионович Вязников, уволенный в запас армии
Рождение ребёнка
05.07.1896

Сын: Подосенов Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Сергей Николаевич Волков, крестьянин д. Усадьба
Рождение ребёнка
23.07.1897

Сын: Подосенов Макар (Макарий) Петрович

Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1899

Сын: Подосенов Лазарь Петрович

Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Сергей Николаевич Волков, крестьянский сын д. Усадьба
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1902

Дочь: Казунина (Подосенова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
15.06.1906

Дочь: (Подосенова) Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.