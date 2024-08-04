Подосенова (Волкова) Устинья Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1865
Воспреемник Мария Евгеньевна Беспутина, дочь приходского пономаря Евгения Беспутина
Бракосочетание
20.01.1886
По жениху: Дормидонт и Фёдор Мавеевичи Подосеновы, крестьяне д. Павлово По невесте: Яков и Илья Ивановичи Волковы, крестьяне д. Легитово
Рождение ребёнка
03.07.1887
Сын: Подосенов Степан Петрович
Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич
Воспреемник Василий Николаевич Волков, крестьянин д. Усадьбы
Рождение ребёнка
22.11.1888
Сын: Подосенов Николай Петрович
Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич
Воспреемник Василий Николаевич Волков, крестьянин д. Усадьба
Рождение ребёнка
21.06.1891
Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич
Воспреемник Григорий Николаевич Волков, крестьянский сын д. Усадьба
Рождение ребёнка
09.10.1892
Сын: Подосенов Филипп Петрович
Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич
Воспреемник Фёдор Васильевич Подосенов, крестьянский сын д. Усадьба
Рождение ребёнка
01.06.1895
Сын: Подосенов Иван (Иоанн) Петрович
Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич
Воспреемник Петр Виссарионович Вязников, уволенный в запас армии
Рождение ребёнка
05.07.1896
Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич
Воспреемник Сергей Николаевич Волков, крестьянин д. Усадьба
Рождение ребёнка
23.07.1897
Сын: Подосенов Макар (Макарий) Петрович
Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
09.04.1899
Сын: Подосенов Лазарь Петрович
Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич
Воспреемник Сергей Николаевич Волков, крестьянский сын д. Усадьба
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1902
Дочь: Казунина (Подосенова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1906
Дочь: (Подосенова) Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Подосенов Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно