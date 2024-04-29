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Волков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1865

Дочь: Подосенова Устинья Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Матрёна Петровна

Легитово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Мария Евгеньевна Беспутина, дочь приходского пономаря Евгения Беспутина
Рождение ребёнка
23.11.1872

Сын: Волков Степан Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Матрёна Петровна

Легитово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Иван Иванович Волков, крестьянин д. Легитово
Рождение ребёнка
11.01.1888

Сын: Волков Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Матрёна Петровна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Пётр Васильевич ПОДОСЕНОВ, крестьянин д. Усадьба
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Матрёна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Матрёна Петровна

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