Волков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1865
Дочь: Подосенова Устинья Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Матрёна Петровна
Воспреемник Мария Евгеньевна Беспутина, дочь приходского пономаря Евгения Беспутина
Рождение ребёнка
23.11.1872
Мать ребёнка: Волкова Матрёна Петровна
Воспреемник Иван Иванович Волков, крестьянин д. Легитово
Рождение ребёнка
11.01.1888
Мать ребёнка: Волкова Матрёна Петровна
Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Пётр Васильевич ПОДОСЕНОВ, крестьянин д. Усадьба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Матрёна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Матрёна Петровна