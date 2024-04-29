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Волков Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Николай Иванович

Мать: Волкова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
19.01.1896

Сын: Волков Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Яковлевна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Василий Николаевич Волков, крестьянин д. Усадьба
Рождение ребёнка
25.07.1897

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Волкова Мария Яковлевна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Пелагея Николаевна Волкова, крестьянская девица д. Усадьба
Рождение ребёнка
12.04.1900

Сын: Волков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Волкова Мария Яковлевна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Запись в Старо-Куножской Троицкой церкви.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

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