Волков Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Николай Иванович
Мать: Волкова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
19.01.1896
Сын: Волков Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Волкова Мария Яковлевна
Воспреемник Василий Николаевич Волков, крестьянин д. Усадьба
Рождение ребёнка
25.07.1897
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Волкова Мария Яковлевна
Воспреемник Пелагея Николаевна Волкова, крестьянская девица д. Усадьба
Рождение ребёнка
12.04.1900
Мать ребёнка: Волкова Мария Яковлевна
Запись в Старо-Куножской Троицкой церкви.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Дмитрий Григорьевич