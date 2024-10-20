Волкова (Обрезкова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Обрезкова) Мария Яковлевна

Волкова (Обрезкова) Мария Яковлевна

Место рождения

Аниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Аниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.01.1895

Муж: Волков Григорий Николаевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
По жениху: Василий Николаевич и Алексей Григорьевич Волковы, крестьяне д. Усадьба По невесте: Николай Яковлевич и Михаил Петрович Обрезковы, крестьяне д. Аниково
Рождение ребёнка
19.01.1896

Сын: Волков Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Николаевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Василий Николаевич Волков, крестьянин д. Усадьба
Рождение ребёнка
25.07.1897

Дочь: (Волкова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Волков Григорий Николаевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Пелагея Николаевна Волкова, крестьянская девица д. Усадьба
Рождение ребёнка
12.04.1900

Сын: Волков Иван (Иоанн) Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Николаевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Запись в Старо-Куножской Троицкой церкви.
Рождение ребёнка
08.05.1905

Дочь: (Волкова) Фаина Григорьевна

Отец ребёнка: Волков Григорий Николаевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.