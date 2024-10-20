Волкова (Обрезкова) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1895
По жениху: Василий Николаевич и Алексей Григорьевич Волковы, крестьяне д. Усадьба По невесте: Николай Яковлевич и Михаил Петрович Обрезковы, крестьяне д. Аниково
Рождение ребёнка
19.01.1896
Сын: Волков Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Николаевич
Воспреемник Василий Николаевич Волков, крестьянин д. Усадьба
Рождение ребёнка
25.07.1897
Дочь: (Волкова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Волков Григорий Николаевич
Воспреемник Пелагея Николаевна Волкова, крестьянская девица д. Усадьба
Рождение ребёнка
12.04.1900
Сын: Волков Иван (Иоанн) Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Николаевич
Запись в Старо-Куножской Троицкой церкви.
Рождение ребёнка
08.05.1905
Дочь: (Волкова) Фаина Григорьевна
Отец ребёнка: Волков Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно