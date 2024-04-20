Волков Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Николай Иванович
Мать: Волкова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно