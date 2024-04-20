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Волков Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Николай Иванович

Мать: Волкова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Петр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

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