Волков Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Николай Иванович
Мать: Волкова Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1886
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Анна Петровна
Воспреемник Евдокия Дмитриевна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Рождение ребёнка
23.04.1887
Мать ребёнка: Волкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
07.07.1890
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
13.07.1891
Сын: Волков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Волкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анна Петровна