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Волков Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Николай Иванович

Мать: Волкова Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
22.02.1886

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Волкова Анна Петровна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Евдокия Дмитриевна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Рождение ребёнка
23.04.1887

Сын: Волков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Анна Петровна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1890

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Волкова Анна Петровна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1891

Сын: Волков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Анна Петровна

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Петровна

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