Волкова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1886

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Николаевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Воспреемник Евдокия Дмитриевна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Рождение ребёнка
23.04.1887

Сын: Волков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Николаевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1890

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Николаевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1891

Сын: Волков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Николаевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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