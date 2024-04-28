Волкова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1886
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Николаевич
Воспреемник Евдокия Дмитриевна Казунина, крестьянская жена д. Душнево
Рождение ребёнка
23.04.1887
Отец ребёнка: Волков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
07.07.1890
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
13.07.1891
Сын: Волков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно