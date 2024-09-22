Подосенова Акулина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Подосенова) Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Подосенов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Подосенова) Марина Фёдоровна
Отец ребёнка: Подосенов Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1898
Сын: Подосенов Федор Федорович
Отец ребёнка: Подосенов Фёдор Васильевич
Запись в Старо-Куножской Троицкой церкви
Рождение ребёнка
18.06.1899
Дочь: (Подосенова) Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Подосенов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1919
Дочь: (Подосенова) Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Подосенов Фёдор Васильевич
Заявил Фёдор Подосенов
Смерть
Неизвестно