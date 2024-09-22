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Подосенова Акулина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Подосенова) Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Подосенов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Подосенова) Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Подосенов Фёдор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подосенов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
20.02.1898

Сын: Подосенов Федор Федорович

Отец ребёнка: Подосенов Фёдор Васильевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Запись в Старо-Куножской Троицкой церкви
Рождение ребёнка
18.06.1899

Дочь: (Подосенова) Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Подосенов Фёдор Васильевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1919

Дочь: (Подосенова) Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Подосенов Фёдор Васильевич

Усадьба, Березниковская волость, Никольский уезд
Заявил Фёдор Подосенов
Смерть
Неизвестно

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