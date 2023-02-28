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Синицын Константин Козьмин

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Синицын Козьма Ульянов

Мать: Синицына Агафья Савина

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Синицын Григорий Константинов

Мать ребёнка: Синицына Марья Иванова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Улита Константинова

Мать ребёнка: Синицына Марья Иванова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Синицын Никита Константинов

Мать ребёнка: Синицына Марья Иванова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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