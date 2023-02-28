Синицын Константин Козьмин
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Синицын Козьма Ульянов
Мать: Синицына Агафья Савина
Рождение ребёнка
1854
Сын: Синицын Григорий Константинов
Мать ребёнка: Синицына Марья Иванова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Улита Константинова
Мать ребёнка: Синицына Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Синицын Никита Константинов
Мать ребёнка: Синицына Марья Иванова
Смерть
Неизвестно