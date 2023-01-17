Синицын Никита Константинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Синицын Константин Козьмин
Мать: Синицына Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Синицын Иван Никитич
Мать ребёнка: Синицына Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Синицына Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Синицына Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
20.04.1903
Дочь: Александра Никитична
Мать ребёнка: Синицына Пелагея Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно