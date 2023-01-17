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Синицын Никита Константинов

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Синицын Константин Козьмин

Мать: Синицына Марья Иванова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Синицын Иван Никитич

Мать ребёнка: Синицына Пелагея Васильева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Синицын Сергей Никитич

Мать ребёнка: Синицына Пелагея Васильева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Синицын Павел Никитич

Мать ребёнка: Синицына Пелагея Васильева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.04.1903

Дочь: Александра Никитична

Мать ребёнка: Синицына Пелагея Васильева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына Пелагея Васильева

Смерть
Неизвестно
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