Синицына Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Синицын Григорий Константинов
Отец ребёнка: Синицын Константин Козьмин
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Улита Константинова
Отец ребёнка: Синицын Константин Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Синицын Никита Константинов
Отец ребёнка: Синицын Константин Козьмин
Смерть
Неизвестно