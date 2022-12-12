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Синицына Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Синицын Григорий Константинов

Отец ребёнка: Синицын Константин Козьмин

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Улита Константинова

Отец ребёнка: Синицын Константин Козьмин

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Синицын Никита Константинов

Отец ребёнка: Синицын Константин Козьмин

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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