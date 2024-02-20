Кириленко / Кириченко / Максим Семионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Максим Семионович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
23.04.1814

Дочь: Александра Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1814г. лист № 228,зап.№ 25, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1-112-1377(нач.)
Бракосочетание
До 1814

Жена: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
29.11.1815

Дочь: Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1815г. лист № 227,зап.№ 73,ЦГИАК /г.Киев/ , Ф-0127-1012-1392.
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Кириленко / Кириченко / Давид Максимович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Маркова Агрипина Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Романенко Февронья Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Смерть
Неизвестно
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