Кириленко / Кириченко / Никон Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Жена

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович

Мать: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
25.01.1848

Жена: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
м/к 1848г. лист 3 1285,зап.№ 2,ЦГИАК /г.Киев/ Ф - 127-1012-2443
Рождение ребёнка
24.12.1850

Дочь: Евгения Никоновна

Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 805,зап.№ 66,ЦГИАК /г.Киев/ ,Ф-127-1012-2385
Рождение ребёнка
23.09.1852

Дочь: Фекла Никоновна

Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Порровская церковь с.Гребенки м/к 1852 лист № 15,зап.№ 37, ЦГИАК /г.Киев/,Ф-127-1012-2732.
Рождение ребёнка
12.01.1856

Сын: Кириленко / Кириченко / Павел Никонович

Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1856г.лист № 4,зап.№ 6, ЦГИАК /г.Киев/ , Ф-127-1012-3012.
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Лукия Никоновна

Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
07.12.1861

Сын: Кириленко / Кириченко / Даниил Никонович

Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1861г.лист № 22,зап.№ 69, ЦГИАК /г.Киев /, Ф - 127-1012-3335
Рождение ребёнка
29.10.1863

Сын: Кириленко / Кириченко / Дамиант Никонович

Мать ребёнка: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г. лист № 23,зап.№ 47, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Смерть
Неизвестно
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