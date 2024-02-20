Кириленко / Кириченко / Павел Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириленко / Кириченко / Павел Никонович

Кириленко / Кириченко / Павел Никонович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

12.01.1856

Дата смерти

01.08.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1856

Отец: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Мать: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1856г.лист № 4,зап.№ 6, ЦГИАК /г.Киев/ , Ф-127-1012-3012.
Крещение
13.01.1856
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1856г. лист № 4,зап.№ 6, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 127-1012-3012. | Восприемники: Крестьянка помещика Браневицкого с.Гребенки - Марианна Романовна Иванова и отставной бомбар... Показать все
Смерть
01.08.1862
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Причина смерти: Болезнь-дифтерит | Покровская церковь с.Гребенки м/к 1862г,лист № 40,зап.№ 20, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3400
Похороны
03.08.1862
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд , с.Гребенки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close