Ириленко / Кириченко / (Здоренкова) Устинья Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИриленко / Кириченко / (Здоренкова) Устинья Потаповна

Ириленко / Кириченко / (Здоренкова) Устинья Потаповна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
25.01.1848

Муж: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
м/к 1848г. лист 3 1285,зап.№ 2,ЦГИАК /г.Киев/ Ф - 127-1012-2443
Рождение ребёнка
24.12.1850

Дочь: Евгения Никоновна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 805,зап.№ 66,ЦГИАК /г.Киев/ ,Ф-127-1012-2385
Рождение ребёнка
23.09.1852

Дочь: Фекла Никоновна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Порровская церковь с.Гребенки м/к 1852 лист № 15,зап.№ 37, ЦГИАК /г.Киев/,Ф-127-1012-2732.
Рождение ребёнка
12.01.1856

Сын: Кириленко / Кириченко / Павел Никонович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1856г.лист № 4,зап.№ 6, ЦГИАК /г.Киев/ , Ф-127-1012-3012.
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Лукия Никоновна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
07.12.1861

Сын: Кириленко / Кириченко / Даниил Никонович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1861г.лист № 22,зап.№ 69, ЦГИАК /г.Киев /, Ф - 127-1012-3335
Рождение ребёнка
29.10.1863

Сын: Кириленко / Кириченко / Дамиант Никонович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1863г. лист № 23,зап.№ 47, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3469
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close