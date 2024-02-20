(Кириленко / Кириченко /) Евгения Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Евгения Никоновна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

24.12.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1850

Отец: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Мать: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 805,зап.№ 66,ЦГИАК /г.Киев/ ,Ф-127-1012-2385
Крещение
24.12.1850
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист№ 805,зап.№ 66,ЦГИАК /г.Киев/ Ф -127-1012-2385 | Восприемники: Крестьяне помещика Браневицког с.Гребенки ; Иван Карпович Романенко и Евгения Алексеевна - А... Показать все
Смерть
Неизвестно
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