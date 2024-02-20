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Кириленко / Кириченко / Даниил Никонович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

07.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1861

Отец: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович

Мать: Ириленко / Кириченко / Устинья Потаповна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1861г.лист № 22,зап.№ 69, ЦГИАК /г.Киев /, Ф - 127-1012-3335
Крещение
08.12.1861
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1861г. лист № 22,зап.№ 69,ЦГИАК /г.Киев/ Ф-127-1012-3335 | Восприемники: Крестьяне помещика Браневицкого с.Гребенки ; Роман Карпович Романенко и жена Романа Никитича ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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