Кириленко / Кириченко / Даниил Никонович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рождения07.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1861
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1861г.лист № 22,зап.№ 69, ЦГИАК /г.Киев /, Ф - 127-1012-3335
Крещение
08.12.1861
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1861г. лист № 22,зап.№ 69,ЦГИАК /г.Киев/ Ф-127-1012-3335 | Восприемники: Крестьяне помещика Браневицкого с.Гребенки ; Роман Карпович Романенко и жена Романа Никитича ... Показать все
Смерть
Неизвестно