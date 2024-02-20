Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти24.09.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1796
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.лист № 252,зап.№ 47 ( о смерти ) ,ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Рождение ребёнка
23.04.1814
Дочь: Александра Максимовна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1814г. лист № 228,зап.№ 25, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1-112-1377(нач.)
Бракосочетание
До 1814
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
29.11.1815
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1815г. лист № 227,зап.№ 73,ЦГИАК /г.Киев/ , Ф-0127-1012-1392.
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Кириленко / Кириченко / Давид Максимович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Маркова Агрипина Максимовна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Кириленко / Кириченко / Никон Максимович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Романенко Февронья Максимовна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Смерть
24.09.1866
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.лист № 252,зап.№ 47, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Похороны
25.09.1866
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд , с.Гребенки