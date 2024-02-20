Кириленко / Кириченко / Давид Максимович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти30.06.1822
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Похороны
30.06.1822
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд д.Гребенки
Смерть
30.06.1822
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Причина смерти: Болезнь - корь | Покровская церковь с.Гребенки м/к 1822г.лист № 236,зап.№ 30,ЦГИАК /г.Киев/ , Ф - 0127-1012-1426(нач.)