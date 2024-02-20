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Кириленко / Кириченко / Давид Максимович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

30.06.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович

Мать: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Похороны
30.06.1822
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд д.Гребенки
Смерть
30.06.1822
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Причина смерти: Болезнь - корь | Покровская церковь с.Гребенки м/к 1822г.лист № 236,зап.№ 30,ЦГИАК /г.Киев/ , Ф - 0127-1012-1426(нач.)
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