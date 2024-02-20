(Кириленко / Кириченко /) Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Екатерина Максимовна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

29.11.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1815

Отец: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович

Мать: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1815г. лист № 227,зап.№ 73,ЦГИАК /г.Киев/ , Ф-0127-1012-1392.
Крещение
29.11.1815
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1815г. лист № 0227,зап. № 73, ЦГИАК /г.Киев/ | Восприемники: Крестьянка с.Гребенки Сливка Евдокия Сидоровна
Смерть
Неизвестно
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