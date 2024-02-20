Маркова (Кириленко / Кириченко /) Агрипина Максимовна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1823
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
11.05.1841
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
м/к 1841г. лист № 28,зап.№ 9, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно