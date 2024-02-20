Маркова (Кириленко / Кириченко /) Агрипина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Кириленко / Кириченко /) Агрипина Максимовна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович

Мать: Кириленко / Кириченко / Анастасия Сидоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
11.05.1841

Муж: Марков Пантелеймон Феодосьевич

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
м/к 1841г. лист № 28,зап.№ 9, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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