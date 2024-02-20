Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна

Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Павленко Александра Семионовна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1803г.лист № 875,зап.№ 7 ( о браке ),ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1214(нач.)
Бракосочетание
До 1785

Муж: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кириленко / Кириченко / Савва Семионович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд с.Гребенки
Рождение ребёнка
21.03.1809

Дочь: Дарья Семионовна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 20, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1305(нач.)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close