Павленко (Кириленко / Кириченко /) Александра Семионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко (Кириленко / Кириченко /) Александра Семионовна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1803г.лист № 875,зап.№ 7 ( о браке ),ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1214(нач.)
Бракосочетание
02.02.1803

Муж: Павленко Сидор

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
ЦГИАК/г.Киев/, Ф-0137-1012-1214(нач.) м/к 1803г.Лист № 875,зап.№ 7.
Смерть
Неизвестно
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