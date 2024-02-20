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Павленко Сидор

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
02.02.1803

Жена: Павленко Александра Семионовна

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
ЦГИАК/г.Киев/, Ф-0137-1012-1214(нач.) м/к 1803г.Лист № 875,зап.№ 7.
Смерть
Неизвестно
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