Павленко Сидор
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Бракосочетание
02.02.1803
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
ЦГИАК/г.Киев/, Ф-0137-1012-1214(нач.) м/к 1803г.Лист № 875,зап.№ 7.
Смерть
Неизвестно