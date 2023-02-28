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Хаербанат Хаснижановна

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Место рождения

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хаснижан Губайдуллин

Мать: Хадича Миннигалиевна

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
До 1915

Сын: Ахметгарей Ахметшевич

Отец ребёнка: Ахметша

Рождение ребёнка
До 1915

Сын: Харис Ахметшевич

Отец ребёнка: Ахметша

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Хуснелхаят Ахметшевна

Отец ребёнка: Ахметша

Рождение ребёнка
До 1927

Сын: Солтангарей Ахметшевич

Отец ребёнка: Ахметша

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гусман Ахметшевич

Отец ребёнка: Ахметша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметзян Ахметшевич

Отец ребёнка: Ахметша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметвали Ахметшевич

Отец ребёнка: Ахметша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махибадар Ахметшевна

Отец ребёнка: Ахметша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметша

Смерть
Неизвестно
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