Хаербанат Хаснижановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хаснижан Губайдуллин
Мать: Хадича Миннигалиевна
Рождение ребёнка
До 1915
Отец ребёнка: Ахметша
Рождение ребёнка
До 1915
Сын: Харис Ахметшевич
Отец ребёнка: Ахметша
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Хуснелхаят Ахметшевна
Отец ребёнка: Ахметша
Рождение ребёнка
До 1927
Отец ребёнка: Ахметша
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гусман Ахметшевич
Отец ребёнка: Ахметша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ахметша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметвали Ахметшевич
Отец ребёнка: Ахметша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махибадар Ахметшевна
Отец ребёнка: Ахметша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметша
Смерть
Неизвестно