Солтангарей Ахметшевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солтангарей Ахметшевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1927

Отец: Ахметша

Мать: Хаербанат Хаснижановна

Смерть
Неизвестно
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