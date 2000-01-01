Ахметша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1915
Сын: Харис Ахметшевич
Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна
Рождение ребёнка
До 1915
Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Хуснелхаят Ахметшевна
Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна
Рождение ребёнка
До 1927
Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гусман Ахметшевич
Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметвали Ахметшевич
Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махибадар Ахметшевна
Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хаербанат Хаснижановна
Смерть
Неизвестно