Ахметша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1915

Сын: Харис Ахметшевич

Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна

Рождение ребёнка
До 1915

Сын: Ахметгарей Ахметшевич

Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Хуснелхаят Ахметшевна

Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна

Рождение ребёнка
До 1927

Сын: Солтангарей Ахметшевич

Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гусман Ахметшевич

Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаметзян Ахметшевич

Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметвали Ахметшевич

Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махибадар Ахметшевна

Мать ребёнка: Хаербанат Хаснижановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хаербанат Хаснижановна

Смерть
Неизвестно
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