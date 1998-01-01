Гусман Ахметшевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусман Ахметшевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

До 1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Ахметша

Мать: Хаербанат Хаснижановна

Смерть
До 1998
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