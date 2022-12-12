Хаснижан Губайдуллин
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.03.1884
Жена: Хадича Миннигалиевна
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фархисрур Хаснижановна
Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаербанат Хаснижановна
Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматжан Хаснижанов
Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мархупжамал Хаснижанова
Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сатира Хаснижановна
Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна
Смерть
Неизвестно