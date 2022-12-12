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Хаснижан Губайдуллин

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Место рождения

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.03.1884

Жена: Хадича Миннигалиевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадыржан Хаснижанович

Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фархисрур Хаснижановна

Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаербанат Хаснижановна

Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимжан Хаснижанович

Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимжан Хаснижанович

Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматжан Хаснижанов

Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мархупжамал Хаснижанова

Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сатира Хаснижановна

Мать ребёнка: Хадича Миннигалиевна

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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