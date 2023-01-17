Хадича Миннигалиевна
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смерти22.09.1954
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: Миннигали Абдулнасыров
Мать: Бибилатыфа Акмаметова
Бракосочетание
08.03.1884
Муж: Хаснижан Губайдуллин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фархисрур Хаснижановна
Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мархупжамал Хаснижанова
Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нигматжан Хаснижанов
Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаербанат Хаснижановна
Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сатира Хаснижановна
Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин
Смерть
22.09.1954