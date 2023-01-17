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Хадича Миннигалиевна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

22.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: Миннигали Абдулнасыров

Мать: Бибилатыфа Акмаметова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.03.1884

Муж: Хаснижан Губайдуллин

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадыржан Хаснижанович

Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фархисрур Хаснижановна

Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимжан Хаснижанович

Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мархупжамал Хаснижанова

Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимжан Хаснижанович

Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигматжан Хаснижанов

Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаербанат Хаснижановна

Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сатира Хаснижановна

Отец ребёнка: Хаснижан Губайдуллин

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.09.1954
Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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