Фархисрур Хаснижановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хаснижан Губайдуллин
Мать: Хадича Миннигалиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рифкат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салих
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Талгасрур
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Средний Биябаш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)