Фархисрур Хаснижановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фархисрур Хаснижановна

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Место рождения

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хаснижан Губайдуллин

Мать: Хадича Миннигалиевна

Кушманы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рифкат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салих

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Талгасрур

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Средний Биябаш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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