Иванова (Морозевская) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Морозевская) Мария Дмитриевна

Иванова (Морозевская) Мария Дмитриевна

avatar

Место рождения

Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.01.1927

Дата смерти

02.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1927

Отец: Морозевский Дмитрий Иванович

Мать: Морозевская Ольга Дмитриевна

Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1946

Сын: Иванов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич

Никольское, Старицкий район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич

Гритчино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Иванов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич

Владимировка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Николай Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Шахта № 36, Октябрьский, поселок, Богородицк, город, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
ул. Горная д. 35 | Шахта № 36, Октябрьский, поселок, Богородицк, город, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Смерть
02.12.1988
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Хронический обструктивный бронхит | Свидетельство о смерти серия II-БО № 409647 от 03.12.1988 | Книга записей ЗАГС г. Богородицк
Похороны
Неизвестно
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Захоронены в одной могиле: Иванова Мария Дмитриевна; Иванов Виктор Николаевич; Иванов Николай Васильевич; Тишина Арина Дмитриевна; Череповский Владимир Егорович.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close