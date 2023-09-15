Иванова (Морозевская) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1927
Дата смерти02.12.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1927
Рождение ребёнка
05.02.1946
Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич
Никольское, Старицкий район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич
Гритчино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1953
Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич
Владимировка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шахта № 36, Октябрьский, поселок, Богородицк, город, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
ул. Горная д. 35 | Шахта № 36, Октябрьский, поселок, Богородицк, город, Богородицкий район, Тульская область, Российская Федерация
Смерть
02.12.1988
Причина смерти: Хронический обструктивный бронхит | Свидетельство о смерти серия II-БО № 409647 от 03.12.1988 | Книга записей ЗАГС г. Богородицк
Похороны
Неизвестно
Захоронены в одной могиле: Иванова Мария Дмитриевна; Иванов Виктор Николаевич; Иванов Николай Васильевич; Тишина Арина Дмитриевна; Череповский Владимир Егорович.