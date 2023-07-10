Морозевский Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозевский Иван
Рождение ребёнка
01.11.1905
Дочь: Тишина Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Морозевская Ольга Дмитриевна
деревня Пустошка, Смоленская губергия, Российская империя
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Череповская Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Морозевская Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.01.1927
Дочь: Иванова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Морозевская Ольга Дмитриевна
Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волченкова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Морозевская Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Морозевская Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозевский Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Морозевская Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Морозевская Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1927