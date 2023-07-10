Морозевский Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозевский Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозевский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1905

Дочь: Тишина Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозевская Ольга Дмитриевна

деревня Пустошка, Смоленская губергия, Российская империя
Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Череповская Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозевская Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.01.1927

Дочь: Иванова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозевская Ольга Дмитриевна

Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волченкова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозевская Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозевская Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозевский Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Морозевская Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозевская Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозевская Ольга Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Дубовка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1927
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